بعد حريق فالنسيا.. تأجيلات محتملة في الدوري الإسباني وريال مدريد يصدر بيانًا

طلب ناديا فالنسيا وليفانتي، تأجيل مباراة كل منهما، بعد الحريق الذي دمر مبنى وملحقاً بحي نو كامبانار في مدينة فالنسيا شرقي إسبانيا، وخلف 4 قتلى حتى الآن.

ومن المقرر أن يحل فالنسيا، ضيفًا على غرناطة، غدًا السبت، في الجولة 26 من عمر الليغا، بينما يستضيف ليفانتي أندورا في نفس اليوم، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وقدم الناديان، اليوم الجمعة، تعازيهما لأسرة وأصدقاء الضحايا، وأعلنا أن الفريقين سيلتزمان بدقيقة صمت قبل الجلسات التدريبية.

ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عن حريق أحد المباني في فالنسيا، 4 أشخاص حتى الآن، في ظل عدم تمكن رجال الإطفاء، من الوصول للجزء الداخلي من المبنى المنكوب، في حين أن عدد الأشخاص المفقودين يبلغ حاليًا 14.

وقدم ريال مدريد، تعازيه في ضحايا الحريق، ونشر ريال مدريد، بيانًا، أظهر فيه النادي ورئيسه ومجلس إدارته "فزعهم العميق" وأعربوا عن تضامنهم مع الأشخاص المتضررين ومع جميع سكان فالنسيا، كما تمنى الفريق الملكي الشفاء العاجل للمصابين.

ونشب الحريق الخميس في مبنى بحي نو كامبانار في فالنسيا، لأسباب غير معروفة، إلا أن رجال الإطفاء يرجحون أنه بدأ من الطابق الخامس وامتد سريعاً لباقي الطوابق ثم لملحق تابع للمبنى الرئيسي.

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