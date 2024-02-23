على الحدود الإسرائيلية... حرب مسيّرات وتشويش على نظام «جي بي إس»

كان عومير شرار انتهى للتو من تطوير تقنية مضادة للتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) عندما شنّت حماس هجومها على إسرائيل. ومذاك، يعمل فريقه بلا كلل لمنع اعتراض المسيّرات الصغيرة التابعة للجيش الإسرائيلي في غزة.

تدور منذ سنوات على حدود إسرائيل حرب مسيّرات تخوضها الدولة العبرية التي تعد من المصدّرين الرئيسيين في العالم لهذه الأجهزة الطائرة التي تسمح بمراقبة الأعداء أو استهدافهم.

وإذا كان الجيش الإسرائيلي يملك أحدث التقنيات، فإن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007، طوّرت في السنوات الأخيرة مسيّرات صغيرة منخفضة الكلفة تزودّها بمتفجرات.

في 7 أكتوبر، استخدمتها حماس لإسقاط متفجرات على نقاط مراقبة عسكرية منتشرة بمحاذاة السياج الأمني الخاضع لتعزيزات مشددة والمحيط بقطاع غزة.

ورد الجيش الإسرائيلي على هذا الهجوم غير المسبوق بشّن حملة قصف ومن ثم هجوم بري هما الأعنف على قطاع غزة متوعدا بـ"القضاء" على حماس.

وتقوم المسيّرات الإسرائيلية المعززة بالذكاء الاصطناعي بدوريات متواصلة فوق غزة لتحديد العديد من الأهداف التي يمكن الجنود استهدافها.

تشويش

كذلك، نشر الجنود في الكيبوتسات التي تعرضت للهجوم (للتحقق مما إذا كان مقاتلو حماس ما زالوا فيها) ثم في غزة، مسيّرات استطلاع صغيرة تحلق على ارتفاع منخفض وتملك القدرة على دخول مبان أو أنفاق لكشف "تهديدات" محتملة.

وتسمح أنظمة "جي بي إس" بتحديد موقع جسم ما من خلال إشارات مرسلة عبر أقمار اصطناعية. وعند اقترابها من الأرض، تكون الإشارة أضعف وبالتالي يسهل التشويش عليها.

وتستخدم حركة حماس أجهزة تشويش لمحاولة تعطيل مسيّرات الاستطلاع الصغيرة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى استخدام تقنيات من شأنها حماية إشارات نظام "جي بي إس" من التشويش، مثل تلك التي طورها عومير شرار، المؤسس المشارك لشركة "انفينيدوم" الناشئة ومقرها في شمال تل أبيب.

وقال عومير "عملنا على تقنية +جي بي إس دوم 2+ الخاصة بنا لفترة طويلة. أنتجنا الدفعة الاولى منها في سبتمبر. من حيث التوقيت (...) كان الأمر مثاليا".

وأضاف "في بداية الحرب، استدعي ثلث فريقنا إلى الاحتياط لأن لدينا مشغلّي مسيّرات وعناصر".

وروى "منذ السبت (7 أكتوبر)، أتينا إلى المكتب وبدأنا إجراء اختبارات نهائية (...) من أجل مساعدة جنودنا في الميدان".

وأفاد موقع "جي بي إس جام" المتخصص الذي يجمع بيانات حول انقطاع إشارات تحديد المواقع الجغرافية، عن مستوى منخفض من التعطيل في 7 أكتوبر حول غزة.

لكن في اليوم التالي، ازدادت عمليات التشويش حول غزة لكن أيضا على طول الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وأوضح الجيش في الأيام التالية أن إسرائيل عطلت نظام جي بي إس "بشكل استباقي لمتطلبات تشغيلية مختلفة" وأبلغ السكان بأن هذا الإجراء قد يخرّب التطبيقات التي تستخدم نظام تحديد المواقع الجغرافية.

وفي مثال على ذلك في الأسابيع الأخيرة، ظهر صحافي في وكالة فرانس برس في القدس على تطبيق خرائط غوغل كأنه موجود في مدينة نصر المصرية. وظهر آخر كان موجودا في جنين في الضفة الغربية، كأنه في مطار بيروت على تطبيق "ويز".

رصد فريق البروفسور تود همفريز من جامعة تكساس في أوستن، الذي يتتبع إشارات نظام "جي بس إس" في الشرق الأوسط منذ سنوات، اتجاها غريبا بعد 7 أكتوبر: اختفاء الطائرات التي تقترب من إسرائيل من على الشاشات لفترة قصيرة.

ويعود ذلك إلى "تقنية الانتحال" وهو حين يتم التلاعب ببيانات نظام "جي بي إس" لإرسال إشارات كاذبة.

وقال همفريز في اتصال مع وكالة فرانس برس إنه "حلل" بيانات من "أقمار اصطناعية في مدار منخفض" حتى 2 يناير، وخلص إلى أن "إسرائيل تستخدم على ما يبدو تلك التقنية" للدفاع عن نفسها. وعلى سبيل المثال، خدعت "إشاراتها الكاذبة" الطائرات في شمال إسرائيل "بجعلها تعتقد أنها كانت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".

وأعادت الحرب في غزة إشعال التوترات على طول الحدود بين شمال إسرائيل ولبنان والتي تشهد تبادلا يوميا لإطلاق النار.





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