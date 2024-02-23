الوصل لتعميق جراح الإمارات والابتعاد في الصدارة.. مواجهات مثيرة في الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين

يتطلع الوصل المتصدر إلى تعميق جراح الإمارات متذيل الترتيب بتكرار فوزه عليه في ظرف أسبوع عندما يحلّ ضيفاً عليه السبت، وذلك في المرحلة الرابعة عشرة الافتتاحية من دور الإياب للدوري الإماراتي لكرة القدم.

واكتسح الوصل ضيفه الإمارات 7-1 في ثمن نهائي مسابقة كأس الإمارات السبت الماضي، محققاً النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين في كافة المسابقات، ويأمل في تكرار فوزه والابتعاد موقتاً بفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه.

ويتصدر الفريق الساعي إلى لقبه الأوّل منذ عام 2007 الترتيب برصيد 33 نقطة وبفارق 8 نقاط عن العين الثاني الذي يحلّ ضيفاً على بني ياس الاحد.

علينا البقاء متواضعين

قلل الصربي ميلوش ميلويفتش مدرب الوصل من تأثير الفوز الكبير، ونبّه لاعبيه من الركون لنتيجة الكأس "سنتوجه الى رأس الخيمة لمواجهة الامارات، لكنها ستكون مباراة مختلفة، سنواجه منافسا غاضبا وسيحاول التعويض وتقديم أفضل ما لديه".

وتابع "علينا البقاء متواضعين والاستمرار في التطور والسعي الى تحقيق انتصار جديد".

ويعاني الامارات في المركز الرابع عشر الاخير برصيد 5 نقاط والذي يضم في صفوفه الثنائي الاسباني أندريس إنييستا وباكو ألكاسير من سلسلة نتائجه السلبية بعدما خسر في آخر 8 مباريات، ويعود آخر فوز له إلى المرحلة الثالثة على حساب خورفكان (2-صفر).

وقال المدرب الإيطالي والتر زينغا والتي كانت مباراته أمام الوصل في الكأس الأولى له بعد تعيينه بديلاً للاسباني لويس بلاناغوما "أدرك اننا نحتل المركز الأخير في الترتيب، ولم يحصد الفريق سوى 5 نقاط وخسر 9 مباريات (من أصل 12)، لكن عندما ارى الاسماء التي نملكها استغرب من المستوى والحصاد".

عودة العين

ويعود العين الوصيف برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الجزيرة، إلى منافسات الدوري بعد غياب منذ 24 ديسمبر بسبب مشاركة منتخب الامارات في كأس آسيا في قطر، ثم ارتباطه بخوض مباراتيه مع ناساف الأوزباكستاني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويحلّ العين ضيفاً على بني ياس الثامن (16 نقطة) منتشيا بفوزه في مسابقة الكأس على غريمه التقليدي الوحدة 1-صفر، ثم تأهله الآسيوي الى ربع النهائي على حساب ناساف (صفر-صفر ذهابا و2-1 ايابا).

وخاض العين ثلاث مباريات بين 14 و21 فبراير، وقال مدربه الارجنتيني هرنان كريسبو "من الطبيعي ان نخوض مباريات مزدحمة، لان الفرق الكبيرة تنافس على جميع البطولات وقد تبهنا لذلك واعتمدنا سياسة تدوير اللاعبين لثقتي في قدرات الجميع". ويلعب شباب الأهلي الثالث مع 24 نقطة مع ضيفه عجمان الثاني عشر الاحد، وهو ضم مؤخراً لاعب الوسط الايراني الدولي سعيد عزت الله الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس آسيا الاخيرة في قطر.

ويخوض الشارقة الرابع برصيد 23 نقطة مباراة ثأرية مع ضيفه الاتحاد كلباء الحادي عشر السبت، والذي كان هزمه في ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة 3-2 ثم إيابا 2-1.

وقال الإيراني فرهاد مجيدي مدرب الاتحاد كلباء "ذاهبون إلى الشارقة من أجل الفوز وتحسين ترتيبنا في الدوري، مع وضعنا بعين الاعتبار اننا سنواجه فريقا قويا وصعبا على أرضه".

ويلعب السبت أيضاً، حتا وصيف القاع مع خورفكان العاشر، والجزيرة السادس مع النصر التاسع في مباراة قمة رغم تراجع نتائج الفريقين هذا الموسم.

ويحلّ الوحدة الخامس مع 21 نقطة ضيفاً على البطائح السابع (16 نقطة) والذي كان حقق مفاجأة في الذهاب بفوزه على منافسه الاحد في ملعبه 2-1.





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