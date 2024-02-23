ليفربول ينتظر حتى اللحظات الأخيرة لحسم مصير صلاح من موقعة تشيلسي

ينتظر نادي ليفربول حتى اللحظات الأخيرة لحسم مصير هدافه المصري محمد صلاح من المشاركة في المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي بعد غد الأحد في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وأكد بيب لايندرز، المدرب المساعد لليفربول، اليوم الجمعة، أن موقف صلاح لن يتحدد إلا قبل فترة وجيزة من المباراة نظرا لمعاناته من إجهاد عضلي.

وتحوم الشكوك أيضا حول مشاركة دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز أمام تشيلسي بسبب الإصابة أيضا.

وقال لايندرز في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "دوم وداروين ومو (صلاح)... علينا حقا أن ننتظر وضعهم... أمامنا يومان آخران، مران اليوم ومران غدا، وسنرى في اللحظة الأخيرة إذا كان بإمكانهم المشاركة".





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