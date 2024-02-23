الأسهم الصينية تحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات، اليوم، لتحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وصعد مؤشر "هانغ سنغ"، بنسبة 0.09% توازي 14.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 16757.7 نقطة.
وزاد مؤشر "إس إس آي" المركب، في بورصة شنغهاي، بنحو 0.55% أو ما يوازي 16.52 نقطة، ليصل عند 3004.88 نقطة.
يذكر أن الأسواق المالية اليابانية، كانت في عطلة رسمية اليوم احتفالا بيوم مولد الإمبراطور، على أن تستأنف تعاملاتها مطلع الأسبوع القادم.
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