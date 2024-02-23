الأسهم الصينية تحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات، اليوم، لتحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وصعد مؤشر "هانغ سنغ"، بنسبة 0.09% توازي 14.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 16757.7 نقطة.

وزاد مؤشر "إس إس آي" المركب، في بورصة شنغهاي، بنحو 0.55% أو ما يوازي 16.52 نقطة، ليصل عند 3004.88 نقطة.

يذكر أن الأسواق المالية اليابانية، كانت في عطلة رسمية اليوم احتفالا بيوم مولد الإمبراطور، على أن تستأنف تعاملاتها مطلع الأسبوع القادم.





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