Friday, 23 February 2024 04:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأسهم الصينية تحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

2/23/2024 7:15:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات، اليوم، لتحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وصعد مؤشر "هانغ سنغ"، بنسبة 0.09% توازي 14.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 16757.7 نقطة.

وزاد مؤشر "إس إس آي" المركب، في بورصة شنغهاي، بنحو 0.55% أو ما يوازي 16.52 نقطة، ليصل عند 3004.88 نقطة.

يذكر أن الأسواق المالية اليابانية، كانت في عطلة رسمية اليوم احتفالا بيوم مولد الإمبراطور، على أن تستأنف تعاملاتها مطلع الأسبوع القادم.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN23022024000110011019ID1107890969

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث