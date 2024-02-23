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بعد تتويجه بكأس آسيا.. قطر تكافئ لوبيز بعقد جديد

2/23/2024 7:15:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، توقيع عقد جديد مع الإسباني ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر، يستمر بموجبه مع العنابي حتى نهائيات كأس العالم 2026.

وجرى توقيع العقد بمقر الاتحاد، ووقع عن الاتحاد القطري لكرة القدم منصور محمد الأنصاري الأمين العام، ووجه الاتحاد القطري لكرة القدم عبر موقعه الالكتروني، الشكر إلى نادي الوكرة برئاسة الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني على دعمهم للمنتخب القطري، مؤكدًا أن ذلك ليس بغريب على النادي منذ موافقته على تولي المدرب ماركيز لوبيز مهمة قيادة العنابي في نهائيات كأس آسيا قطر 2023.

وتنتظر الإسباني لوبيز مباراة مهمة أمام منتخب الكويت 21 مارس المقبل بالجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية التمهيدية المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي يتصدرها العنابي بـ 6 نقاط، وتضم بجانبه منتخبات الكويت والهند وأفغانستان.

وكان الإسباني ماركيز لوبيز قاد العنابي للفوز بكأس آسيا 2023 عقب فوزه على الأردن 3-1 في المباراة النهائية، التي جمعتهما على استاد لوسيل 10 فبراير الجاري، ليتوج منتخب قطر باللقب القاري الثاني توالياً بعد نسخة 2019 بالإمارات.

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