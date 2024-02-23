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ترامب يسعى لإسقاط قضية الوثائق السرية

2/23/2024 7:15:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

طلب محامو دونالد ترامب الخميس من محكمة فدرالية إسقاط الاتهامات الموجهة إليه بأنه حمل معه بشكل غير قانوني وثائق سرية من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته، معتبرين أنه محمي بالحصانة الرئاسية.

والقضية المتعلقة بنقل ترامب وثائق إلى دارته في مارالاغو بولاية فلوريدا وعرقلة محاولات المحققين استعادتها، واحدة من أربع لوائح اتهام جنائية يواجهها ترامب فيما يخوض حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لولاية رئاسة جديدة.

ودفع ترامب ببراءته من التهم الأربعين التي وجهها إليه المحقق الخاص جاك سميث في فلوريدا.

وفي طلبهم المدرج في 20 صفحة، قال المحامون إن أخذ ترامب الوثائق من البيت الأبيض، كان إجراء رسميا.

وجاء في الطلب أن "الرئيس ترامب اتخذ هذا القرار وهو لا يزال في منصبه. القرار المزعوم كان إجراء رسميا وبالتالي يخضع للحصانة الرئاسية".

واستخدم ترامب نفس الحجة ضد إدانة فدرالية صدرت بحقه لاتهامه بالتآمر للاحتفاظ بالسلطة بعد خسارته أمام جو بايدن في انتخابات 2020 وما تبع ذلك من أحداث بلغت ذروتها مع هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير.

في وقت سابق هذا الشهر رفضت محكمة استئناف فدرالية طلب ترامب الحصول على حصانة جنائية معتبرة أن الطلب "غير مدعوم بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور". وطعن ترامب فيما بعد أمام المحكمة العليا بقرار الاستئناف في مسعى لتعليق الحكم.

ومسألة تمتع رئيس أمريكي سابق بالحصانة من الملاحقة القضائية لم تُختبر في الفقه القانوني الأمريكي إذ لم توجه من قبل ترامب أي اتهامات جنائية لرئيس سابق.


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