خارج الملعب.. أول عرض يصل تشافي بعد إعلان رحيله عن برشلونة

تلقى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أول عرض بعد إعلان رحيله بنهاية الموسم الجاري، عن النادي الكتالوني، الذي تولى تدريبه نوفمبر 2021 وقاده للتتويج بلقبي السوبر المحلي والدوري الإسباني، العام الماضي 2023.

وقال النجم الإنجليزي جيمي كاراغر أثناء تحليله مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا عبر قناة CBS سبورتس: "لسوء الحظ ستكون متفرغًا لمزيد من الوقت بعد نهاية الموسم الجاري، لذا إذا كان لديك استعداد للانضمام إلينا في الاستوديو التحليلي سنكون سعداء جدًا".

وأضاف: "القناة بحاجة للاعب إسباني مثلك فاز بدوري أبطال أوروبا أكثر من مرة"، ورد تشافي: "في الوقت الحالي أفكر في الراحة، ولكن الفريق أمامه التزامات حتى يونيو المقبل، وأعتقد أن قرار رحيلي هو الأفضل لي، والأهم من ذلك الأفضل للنادي".

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