خارج الملعب.. أول عرض يصل تشافي بعد إعلان رحيله عن برشلونة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تلقى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أول عرض بعد إعلان رحيله بنهاية الموسم الجاري، عن النادي الكتالوني، الذي تولى تدريبه نوفمبر 2021 وقاده للتتويج بلقبي السوبر المحلي والدوري الإسباني، العام الماضي 2023.
وقال النجم الإنجليزي جيمي كاراغر أثناء تحليله مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا عبر قناة CBS سبورتس: "لسوء الحظ ستكون متفرغًا لمزيد من الوقت بعد نهاية الموسم الجاري، لذا إذا كان لديك استعداد للانضمام إلينا في الاستوديو التحليلي سنكون سعداء جدًا".
وأضاف: "القناة بحاجة للاعب إسباني مثلك فاز بدوري أبطال أوروبا أكثر من مرة"، ورد تشافي: "في الوقت الحالي أفكر في الراحة، ولكن الفريق أمامه التزامات حتى يونيو المقبل، وأعتقد أن قرار رحيلي هو الأفضل لي، والأهم من ذلك الأفضل للنادي".
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