غوارديولا: انتظروني مدربًا في كأس العالم

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه يتمني تدريب إحدى المنتخبات في كأس العالم خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه لا يعلم متي سوف تتحقق هذه الأمنية.

وقال غوارديولا لشبكة "ESPN": "أرغب في اللعب بكأس العالم أو بطولة أوروبا أو كوبا أمريكا، لا أعرف متى، بعد 5 أو 10 أو 15 سنة، لكني أود أن أشارك في كأس العالم كمدرب".

وحقق بيب نجاحاً مذهلاً بتدريب الأندية حيث كانت البداية مع برشلونة ثم بايرن ميونخ ومانشستر سيتي حاليًا، وتوج معها بكل الألقاب الممكنة".

وفي شأن آخر، قال غوارديولا أن اللاعب الوحيد الذي يتمني تدريبه من مانشستر يونايتد هو ماركوس راشفورد لأنه يرى أنه أكثر لاعب منظم، يلعب بين صفوف خصم فريقه الحالي (اليونايتد).

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