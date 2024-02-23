ليفربول مع سبارتا براغ التشيكي.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهات متوازنة

أجريت اليوم الجمعة قرعة دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

سبارتا براغ التشيكي ضد ليفربول الإنجليزي

أولمبيك مرسيليا الفرنسي ضد فياريال الإسباني

روما الإيطالي ضد برايتون الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي ضد رينجرز الأسكتلندي

فرايبورج الألماني ضد ويستهام يونايتد الإنجليزي

سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد أتالانتا الإيطالي

ميلان الإيطالي ضد سلافيا براغ التشيكي

كارباكا أجدام الأذربيجاني ضد بايرليفركوزن الألماني

وكانت 8 أندية تأهلت مباشرة إلى دور الـ 16 بعدما تصدرت الترتيب في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية هي ليفربول، وويستهام يونايتد، وفياريال، وبايرن ليفركوزن، وبرايتون، وجلاسكو رينجرز، وأتالانتا، وسلافيا براغ.

وبالإضافة إلى ذلك، صعدت 8 أندية أخرى إلى دور الـ 16 بعد تجاوزها الدور الأول لمرحلة خروج المغلوب، الذي جرى بين الأندية الحاصلة على المركز الثاني في مجموعاتها بدور المجموعات للبطولة، والفرق التي نالت المركز الثالث في الدور ذاته بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتقلت للعب في الدوري الأوروبي، والفرق الثمانية هي ميلان، وبنفيكا، وأولمبيك مرسيليا، وسبورتنج لشبونة وروما، وفرايبورج، وكاراباكا أجدام، وسبورتنج براجا.

وتنص لائحة البطولة على أنه لا يحق لفريقين من نفس البلد مواجهة بعضهما البعض في دور الـ 16، الذي يقام بنظام خروج المغلوب ذهابًا وإيابًا، وفي حالة التعادل في مجموع المباراتين يلجأ الفريقان لشوطين إضافيين، وإذا استمر التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لدور الثمانية.

ومن المقرر أن تجرى جولة الذهاب في السابع من مارس المقبل، فيما تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع، علمًا بأن قرعة دور الثمانية سوف تسحب في 15 من الشهر ذاته، أما المباراة النهائية تقام على ملعب (أفيفا) بالعاصمة الأيرلندية دبلن 22 مايو المقبل.



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