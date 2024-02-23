إصابات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الجمعة، عدداً من المواطنين فيما أصيب آخر بالرصاص الحي خلال حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد سامي شاهين (26 عاما)، وأحمد جمال غنايم (26 عاما)، وحسن مجاهد أبو جودة (25 عاما) من مخيم الدهيشة، ومحمد عبد الرحيم الكار (31 عاما) من بيت فجار، وربيع جبريل (29 عاما) من تقوع، وصهيب موسى أبو محاميد (31 عاما) من زعترة.

وفي رام الله، أصيب شاب (19 عاما) برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات في مخيم الجلزون، فيما أصيب العشرات بالاختناق.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر عساف بعد أن داهمت منزله في بلدة فرعون جنوب طولكرم، وسامي الساعي من منزله في ضاحية ارتاح جنوب المدينة.

احتجزت قوات الاحتلال المواطن أسامة الساعي لفترة زمنية بعد ان داهمت منزله وأخضعته لاستجواب قبل الافراج عنه، في الوقت الذي داهمت فيه منزل المواطن علي السلمان في الحي الجنوبي للمدينة وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

أما في نابلس، هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية بورين، وأضرمت النيران في إحدى المركبات ما أدى إلى احتراقها.