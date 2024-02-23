إصابات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الجمعة، عدداً من المواطنين فيما أصيب آخر بالرصاص الحي خلال حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد سامي شاهين (26 عاما)، وأحمد جمال غنايم (26 عاما)، وحسن مجاهد أبو جودة (25 عاما) من مخيم الدهيشة، ومحمد عبد الرحيم الكار (31 عاما) من بيت فجار، وربيع جبريل (29 عاما) من تقوع، وصهيب موسى أبو محاميد (31 عاما) من زعترة.
وفي رام الله، أصيب شاب (19 عاما) برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات في مخيم الجلزون، فيما أصيب العشرات بالاختناق.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر عساف بعد أن داهمت منزله في بلدة فرعون جنوب طولكرم، وسامي الساعي من منزله في ضاحية ارتاح جنوب المدينة.
احتجزت قوات الاحتلال المواطن أسامة الساعي لفترة زمنية بعد ان داهمت منزله وأخضعته لاستجواب قبل الافراج عنه، في الوقت الذي داهمت فيه منزل المواطن علي السلمان في الحي الجنوبي للمدينة وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.
أما في نابلس، هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية بورين، وأضرمت النيران في إحدى المركبات ما أدى إلى احتراقها.
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