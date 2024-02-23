لجنة أممية تؤكد أن مزاعم الاعتداءات الجنسية الإسرائيلية على الفلسطينيات ذات مصداقية

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- نشرت صحيفة“الغارديان” البريطانية تقريرا بعنوان“لجنة للأمم المتحدة تقول إن ادعاءات الاعتداءات الجنسية الإسرائيلية على النساء الفلسطينيات ذات مصداقية”، وأكدت أن الخبراء يقدمون“أدلة على الاغتصاب والإذلال الجنسي والتهديد بالاغتصاب ضد الفتيات والنساء”.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إنهم رأوا“ادعاءات موثوقة” بأن نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن لاعتداءات جنسية، بما في ذلك الاغتصاب، أثناء وجودهن في السجون الإسرائيلية، ويطالبون بإجراء تحقيق كامل.

يقول خبراء الأمم المتحدة إنهم رأوا“ادعاءات موثوقة” بأن نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن لاعتداءات جنسية

وبحسب“الغارديان”، قالت لجنة الخبراء إن هناك أدلة على حالتي اغتصاب على الأقل، إلى جانب حالات أخرى من الإذلال الجنسي، والتهديد بالاغتصاب.

وقالت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، إن المدى الحقيقي للعنف الجنسي قد يكون أعلى بكثير. وأضافت قائلة:“قد لا نعرف لفترة طويلة العدد الفعلي للضحايا”.

وأشارت إلى أن التكتم في الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية أمر شائع بسبب الخوف من الانتقام، مشيرة إلى أنه في موجة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان هناك موقف متساهل بشكل متزايد تجاه الاعتداء الجنسي في مراكز الاعتقال الإسرائيلية.

وقالت ريم التي عيّنها مجلس حقوق الإنسان الأممي مقررا خاصا في 2021،“أود أن أقول إن العنف وتجريد النساء والأطفال والمدنيين الفلسطينيين من إنسانيتهم، بشكل عام، أصبح أمرا طبيعيا طوال هذه الحرب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية رفضت مزاعم العنف الجنسي ضد الفلسطينيين، ووصفتها بأنها“ادعاءات حقيرة ولا أساس لها من الصحة”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، إن الإدارة على علم بهذه المزاعم، وطلبت من السلطات الإسرائيلية التحقيق.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، إن الإدارة على علم بهذه المزاعم، وطلبت من السلطات الإسرائيلية التحقيق

وقال الخبراء الأمميون في تقريرهم الذي سُلم الاثنين الماضي:“نشعر بالأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن -أيضا- لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي؛ مثل: تجريدهن من ملابسهن، وتفتيشهن من قِبل ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور. وورد أن ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب، في حين هُدّدت أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي”.

وأضافت“الغارديان”:“أفاد الخبراء المستقلون، الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يمثّلون الأمم المتحدة، أن الصور المهينة للمعتقلات الفلسطينيات، التي يقال إن الجنود الإسرائيليين التقطوها، قد رُفعت على الإنترنت”.

وقال الخبراء إن النساء والفتيات لم يسلمن من القتل الواسع النطاق للمدنيين الفلسطينيين. ومع اقتراب عدد القتلى في غزة الآن من 30 ألف شخص، أشار الخبراء إلى تقارير عن تعرض النساء والفتيات للقتل التعسفي في غزة، غالبا مع أفراد الأسرة.

وأكدوا في بيان مشترك:“لقد صُدمنا من التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القانون للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم”. وحسب ما ورد:“كان بعضهم يحمل قطعا من القماش الأبيض عندما قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، أو القوات التابعة له”.