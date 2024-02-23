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مظاهرة حاشدة داعمة لغزة في فلورنسا

2/23/2024 7:06:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة فلورنسا الإيطالية دعما لفلسطين وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.


وهتف المتظاهرون دعما الشعب الفلسطيني ومطالبة بإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


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