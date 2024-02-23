مظاهرة حاشدة داعمة لغزة في فلورنسا
التاريخ
2/23/2024 7:06:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة فلورنسا الإيطالية دعما لفلسطين وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وهتف المتظاهرون دعما الشعب الفلسطيني ومطالبة بإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
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