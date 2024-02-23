الدولار يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي في 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في 2024، اليوم الجمعة، مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد أن أدى تراجع التوقعات بشأن تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قريبا إلى ارتفاع العملة الأميركية.
وفي الوقت نفسه، تراجع الين ويتجه نحو الانخفاض الأسبوعي الرابع مع سعي المستثمرين للاستفادة من العوائد الأفضل في كل مكان تقريبا باستثناء اليابان حيث ستظل أسعار الفائدة هناك قرب الصفر لبعض الوقت.
وانتعش الدولار هذا العام بفضل بيانات اقتصادية قوية وتحذيرات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، مما دعم التوقعات بأن خفض أسعار الفائدة سيتأجل إلى يونيو أو في وقت لاحق من العام.
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