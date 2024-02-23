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قبيل رمضان.. تخفيض أسعار 300 سلعة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 40% في الاستهلاكية المدنية

2/23/2024 7:06:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية، على أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتبارًا من يوم غد السبت حتى مساء يوم 3 آذار المقبل، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 40%.


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الجمعة، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.
ودعا القضاة المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع فيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار المشمولة بالعروض.
وأكد أن المؤسسة ستعلن بعد هذه العروض، عن جملة تخفيضات وعروض أخرى بعدها قبيل حلول شهر رمضان المبارك.
وقال إن"التخفيضات والعروض تأتي استمرارًا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار"، مشيراً إلى اعتماد معيار الجودة والفحوص المخبرية أساسًا لشراء السلع وبيعها.

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