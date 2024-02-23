مظاهرة في بغداد تندد بالإبادة الجماعية بغزة

مظاهرة في بغداد تندد بالإبادة الجماعية بغزة
التاريخ
2/23/2024 7:06:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خرجت مظاهرة حاشدة في العاصمة العراقية بغداد دعما لقطاع غزة، وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "موت أطفال غزة جوعا عار على الإنسانية جمعا".
MENAFN23022024000208011052ID1107890931
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.