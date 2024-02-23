انخفاض متطلبات تمويل مفوضية اللاجئين المخصصة للأردن قرابة 4% للعام الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت متطلبات التمويل المخصصة للأردن في 2024 من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقرابة 15 مليون دينار أي بنسبة 3.93%، في ظل تلويح المنظمة الأممية بوقف أو تقليص تدخلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، وبالتالي هناك انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.
وحصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 43% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، وذلك حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
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