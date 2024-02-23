انخفاض متطلبات تمويل مفوضية اللاجئين المخصصة للأردن قرابة 4% للعام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت متطلبات التمويل المخصصة للأردن في 2024 من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقرابة 15 مليون دينار أي بنسبة 3.93%، في ظل تلويح المنظمة الأممية بوقف أو تقليص تدخلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، وبالتالي هناك انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.

وحصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 43% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، وذلك حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

