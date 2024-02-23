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سرايا القدس تقصف مواقع تجمع آليات وجنود الاحتلال بغزة

2/23/2024 6:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- بأن مقاتليها قصفوا مواقع تجمع آليات وجنود الاحتلال جنوب مدينة غزة وسط القطاع بقذائف هاون من عيار 60، مع اشتداد المعارك في المنطقة.













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