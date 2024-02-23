سرايا القدس تقصف مواقع تجمع آليات وجنود الاحتلال بغزة

سرايا القدس تقصف مواقع تجمع آليات وجنود الاحتلال بغزة
التاريخ
2/23/2024 6:09:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- بأن مقاتليها قصفوا مواقع تجمع آليات وجنود الاحتلال جنوب مدينة غزة وسط القطاع بقذائف هاون من عيار 60، مع اشتداد المعارك في المنطقة.
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