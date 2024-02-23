استشهاد الطفلة جوليا يوسف وعائلتها بقصف الاحتلال مخيم جباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهدت الطفلة جوليا يوسف البالغة من العمر 4 سنوات، وعائلتها في مخيم جباليا، جراء استهداف الاحتلال قطاع غزة.
وجاء ذلك جراء استهداف الاحتلال بقصف جوي، مخيم جباليا.
كما استشهد المصور الصحفي محمد ياغي وابنته وزوجته في قصف الاحتلال على منزل بدير البلح وسط قطاع غزة.
وارتفع عدد الشهداء من الطواقم الصحفية في غزة إلى 131 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
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