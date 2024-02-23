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استشهاد الطفلة جوليا يوسف وعائلتها بقصف الاحتلال مخيم جباليا

2/23/2024 6:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهدت الطفلة جوليا يوسف البالغة من العمر 4 سنوات، وعائلتها في مخيم جباليا، جراء استهداف الاحتلال قطاع غزة.
وجاء ذلك جراء استهداف الاحتلال بقصف جوي، مخيم جباليا.
كما استشهد المصور الصحفي محمد ياغي وابنته وزوجته في قصف الاحتلال على منزل بدير البلح وسط قطاع غزة.


وارتفع عدد الشهداء من الطواقم الصحفية في غزة إلى 131 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي.


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