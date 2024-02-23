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مسيرات في محافظات المملكة تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

2/23/2024 6:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات بمحافظات عدة تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
وعبر المشاركون عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على القطاع وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وفي العاصمة عمّان، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء.
وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.
وبدأت بعد صلاة الجمعة وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.
وطالب المشاركون في وقفة بمحافظة الطفيلة بحماية المدنيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووقف الحرب.
وندد المشاركون بمسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبين بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.













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