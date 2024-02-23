أنباء عن تقدم إيجابي.. إسرائيل تحسم مشاركتها في قمة باريس

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN- حسم مجلس الحرب الإسرائيلي قراره بالمشاركة في قمة "باريس 2" بشأن صفقة الأسرى، التي من المنتظر أن تستضيفها العاصمة الفرنسية، حسبما أفادت قناة "أخبار 13" العبرية.

ويترأس الوفد الإسرائيلي المشارك في القمة، رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، في وقت أكدت فيه مصادر ذات صلة بالموضوع للقناة، أن هناك تقدمًا إيجابيًا في المفاوضات بشأن إبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.

وأشارت القناة إلى أن عقد القمة، جاء عقب ضغوط مكثفة بغرض الوصول إلى صفقة قبل شهر رمضان.

وتأتي استكمالًا للقمة الأولى التي استضافتها باريس، أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ومسؤولين استخباريين إسرائيليين، إضافة إلى الوسيطين المصري والقطري،

وتخشى غالبية أطراف المفاوضات أن يحل شهر رمضان دون الوصول إلى اتفاق، الأمر الذي قد يشعل ساحات أخرى، لاسيما في الضفة الغربية.

وكان عضو مجلس الحرب بيني غانتس حذّر مرارًا من أنه في حال فشل المفاوضات فإن إسرائيل ستواصل العمليات في رمضان.

وذكرت المصادر التي تحدثت للقناة، دون كشف هويتها، أن هناك "مؤشرات إيجابية"، مضيفة أن القمة ستشهد الاتفاق فقط على التفاصيل، وسط تقديرات بأنه "يمكن إحراز تقدم لكن بشرط أن تضع الصفقة بالاعتبار البعد الإنساني لسكان غزة، دون أي التزام إسرائيلي بما يمكن أن يحدث في المراحل التالية".

تقدم إيجابي في موقف حماس

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، غادر القاهرة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بعد زيارة على رأس وفد من قيادات الحركة في الخارج، وسط أنباء عن إحراز تقدم إيجابي يتعلق بموقف حماس، ما يعني أن الحركة ربما خففت من شروطها السابقة.

ونقلت القناة عن مصادر دبلوماسية، لم تسمها، أن وفدًا إسرائيليًا سيتوجه إلى القاهرة خلال ساعات، للتباحث بشأن حلول وسط تتعلق بالمرحلة الأولى من الصفقة التي تتضمن البعد الإنساني، لكن المصادر لم تذكر إذا ما كان الوفد الذي سيزور القاهرة هو ذاته الذي سيتجه بعدها إلى باريس أم لا.

وتابعت أن هناك مخاوف لدى أطراف المفاوضات بشأن العملية العسكرية في رفح، التي تضم أكثر من مليون لاجئ فلسطيني، لاسيما مع تأكيد وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، على أنه في الوقت الذي ستتيح فيه إسرائيل الفرصة للوسطاء، إلا أنها ستزيد بالتزامن ضغطها العسكري على حماس إلى أن تُضطر الحركة لتقديم شروط مقبولة للصفقة.

واقتبست القناة الإسرائيلية تصريحًا منسوبًا لقيادي حماس، موسى أبو مرزوق، أشار خلاله إلى أنه "من المحتمل أن تحدث طفرة في القريب العاجل فيما يتعلق بالصفقة"، كما نقلت عن قيادي آخر هو محمد نزال، قوله إن الحركة منفتحة على المفاوضات وترغب في الوصول إلى تفاهمات بشكل عاجل.



