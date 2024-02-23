بعد عام على اختتام أكبر تجربة في العالم.. شركات تتمسك بنظام 4 أيام عمل أسبوعياً

تمسكت شركات بنظام 4 أيام عمل أسبوعياً وذلك بعد مرور عام على اختتام أكبر تجربة في العالم للعمل أربعة أيام أسبوعياً.



ففي 61 شركة في المملكة المتحدة كان الموظفون يؤدون 80% من ساعات عملهم المعتادة بنفس الأجر مقابل الوعد بتسليم 100% من أجرهم المعتاد، وذلك لمدة ستة أشهر ما بين يونيو وديسمبر 2022.

ولا يزال ما لا يقل عن 89% من تلك الشركات تطبق هذه السياسة، وما لا يقل عن 51% منها جعلت أسبوع العمل المكون من أربعة أيام دائمًا منذ نهاية العام 2023، وفقا لتقرير نشره أحد منظمي التجربة وفق روسيا اليوم.

وأصدرت الدراسة، من قبل Autonomy، وهي مؤسسة بحثية أجرت تجربة العام 2022 مع منظمة Day Week Global 4 غير الربحية وحملة Day Week UK 4 بالشراكة مع باحثين من جامعات كامبريدج وأكسفورد وكلية بوسطن.

ووفقا للتقرير، فإن آثار تخفيض ساعات العمل كانت مفيدة بشكل كبير للموظفين وشركاتهم.

أفاد الموظفون في نهاية التجربة بأنهم يتمتعون بصحة بدنية وعقلية أفضل، وتوازن أكبر بين العمل والحياة، ورضا عام عن الحياة، وإرهاق أقل من العمل، وتم الحفاظ على هذه التحسينات بعد مرور عام.

كما وافق المديرون والرؤساء التنفيذيون في 28 من الشركات على الإجابة على أسئلة إضافية. وقال الجميع إن الأسبوع المكون من أربعة أيام كان له تأثير إيجابي على شركتهم، وقال ثلثهم تقريبا إن سياسة العمل أدت إلى تحسين التوظيف بشكل ملحوظ، وأفاد 82% منها عن آثار مفيدة على رفاهية الموظفين بحسب سي ان ان.

يعمل ما يقرب من نصف المؤسسات الـ 61 التي شاركت في تجربة العام 2022، في مجال التسويق والإعلان والخدمات المهنية والقطاع غير الربحي. أما الباقي فيشمل مجموعة من الصناعات، بما في ذلك البناء والتصنيع وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والفنون والترفيه.



