وفق دراسة لـ «فيزا» بشأن «نوايا السفر العالمية»: 70 % من مسافري الإمارات يفضلون المحافظ الرقمية



كشفت دراسة «نوايا السفر العالمية» التي أجرتها شركة «فيزا» أن 70% من المسافرين من الإمارات إلى الخارج يختارون الدفع بالمحافظ الرقمية خلال رحلاتهم، كما توصلت الدراسة إلى أن وجهات السفر في منطقة الشرق الأوسط تحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين من الإمارات، تليها آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. وأجريت الدراسة على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 55 عاما، والذين سافروا إلى الخارج العام الماضي ويعتزمون السفر أيضا خلال العام الجاري. ورصدت دراسة نوايا السفر العالمية طفرة كبيرة في نشاط السفر، مع عدم وجود علامات على التباطؤ، حتى في ظل ارتفاع التكاليف.

ووفقا لعينة الدراسة تعد مصر والهند والسعودية الوجهات الأكثر تفضيلا خلال 2023. ورغم أن 77% من المسافرين من الإمارات لاحظوا زيادة في نفقات السفر، إلا أن 3% فقط هم من فكروا في تأجيل أو إلغاء رحلاتهم، ما يشير إلى حماس قوي ودائم للسفر. وقام المسافرون من الإمارات الذين شملهم الاستطلاع برحلتين دوليتين في المتوسط لمدة 10 أيام تقريبا خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وسلطت دراسة نوايا السفر العالمية التي أجرتها «فيزا» في نهاية عام 2023، الضوء على أن المحافظ الرقمية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الإنفاق، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان. وفي حين استخدم المسافرون الأثرياء المحافظ الرقمية أكثر بنسبة 16% من المسافر العادي، فإن 83% من المقيمين الذين شملهم الاستطلاع اعتادوا استخدام نفس البطاقة التي استخدموها لتغطية النفقات المحلية في الإمارات أثناء السفر، بالإضافة إلى ذلك، يعد القبول والرسوم المنخفضة من العوامل الأساسية التي تؤثر على اختيار البطاقة. وكان لدى 85%من المسافرين مخاوف بشأن الدفع قبل رحلتهم. ومن بين أهم المخاوف كانت المخاوف بشأن قبول البطاقة لدى 29%، وتكلفة تحويل العملة في الوجهة لدى 26%، وتكاليف السحب من أجهزة الصراف الآلي لدى 24%. في حين أن الجيل Z (الذي ولد بين عامي 1997 و 2012) كان الأكثر قلقًا بشأن الاحتيال في البطاقات بنسبة 62%، وكان لدى 68% من المسافرين الأثرياء مخاوف تتعلق بالنقود. ويعطي المسافرون الأولوية لرحلات الاسترخاء بنسبة 58%، تليها الحاجة إلى مقابلة العائلة والأصدقاء (42%)، واستكشاف شيء جديد (33%)، والبحث عن المغامرات (33%).

ويفضل 61% من المسافرين الذين شملهم الاستطلاع السفر المستقل على الجولات المجمعة لأنه يوفر قدرا أكبر من المرونة والتحكم في ترتيبات سفرهم في حالة حدوث تغييرات في اللحظة الأخيرة. وتظهر الدراسة أيضًا أن 40% من المسافرين على استعداد لدفع سعر أعلى للاستمتاع بمرونة استيعاب التغييرات في خطط رحلاتهم. كما أظهرت نتائج دراسة نوايا السفر العالمية أن 66% من العائلات التي تسافر مع الأطفال الأكبر سنا هي الأكثر إنفاقًا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز