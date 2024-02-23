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مليون و419 ألفاً و560 مستفيداً من المطبخ الخيري الإماراتي في قطاع غزة

2/23/2024 6:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تواصل دولة الإمارات، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني.

وبلغت أعداد المستفيدين من المطبخ الخيري الذي تقيمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لصالح أهالي قطاع غزة مليوناً و419 ألفاً و560 مستفيداً وذلك خلال الفترة من 9 يناير الماضي حتى 22 فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.

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