المعاشات تستعرض أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57

نظمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اليوم، ملتقى الإعلاميين السنوي لعام 2024، واستعرضت خلاله أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، بشأن المعاشات والتامينات الاجتماعية، بهدف التعريف بمضامينه، ومناقشة فرص تعزيز الشراكة الإعلامية مع وسائل الإعلام مع التركيز على دورها الرائد في نشر ثقافة الوعي التأميني في المجتمع.

وأكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، مديرة مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، خلال الملتقى الذي عقد في فرع الهيئة بواحة السيلكون في دبي، وحضره ممثلو وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، أن وسائل الإعلام تلعب دورًا حيويًا في نشر الوعي التأميني، من خلال قدرتها على توجيه الأنظار نحو حقوق المؤمن عليهم والتزاماتهم تجاه صناديق المعاشات، وتوضيح قوانين المعاشات بشكل مبسط وواضح للجمهور، وتقديم التحليلات حول التغيرات الاقتصادية التي تستدعي منهم التخطيط الاستباقي لمرحلة التقاعد وما يليها وهم على رأس عملهم، واستعراض التشريعات الجديدة التي تتعلق بالمعاشات، واستضافة المتخصصين في مجال المعاشات لتقديم إرشادات ونصائح حول كيفية التعامل مع أوضاعهم التأمينية، وتوفير معلومات حول خطط التقاعد التي تسهم في الحصول على أفضل المزايا، وتوجيه الاهتمام نحو القضايا الاجتماعية والنفسية المرتبطة بمرحلة التقاعد من أجل تحقيق مشاركة فعالة للمتقاعدين في الحياة العامة.

وتم خلال الملتقى تسليط الضوء على أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، وفي مقدمتها الأهداف العامة للقانون، التي تتمثل في الاستفادة من الخبرات المواطنة لأطول فترة ممكنة في سوق العمل، وتحقيق التقارب بين صناديق التقاعد في الدولة من خلال توحيد المنافع والامتيازات، ودعم الدولة للمواطنين في القطاع الخاص على مستوى تقليل الفوارق مع القطاعين الحكومي، وخلق توازن بين الاشتراكات والمستحقات لضمان استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال المقبلة، والإسهام في تحسين فرص المؤمن عليه في الحصول على المعاش التقاعدي من خلال إتاحة خيارات ضم جديدة، وتوفير نظام تأمين اجتماعي يُمكّن المرأة من القيام بمهامها الأُسرية عبر منحها شروطاً تفضيلية للحصول على معاش من خلال تخفيض مدة الاشتراك والعمر كشروط لذلك، وربط المعاشات بالتضخم بحيث يكون مُتاحا إعادة النظر فيها بالنظر لارتفاع تكاليف المعيشة.

وحافظ القانون على الحقوق المكتسبة من خلال عدم سريانه على كل مواطن على رأس عمله قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، وكذلك عدم سريانه على كل متقاعد حصل على معاش قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد، وكذلك عدم سريانه على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية خدمة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023؛ إذ يبقى مشمولاً بقانون 1999 حتى لو عاد للعمل في ظل القانون الجديد.

ولتقليل الفجوات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، نص القانون على رفع سقف الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص إلى 70 ألف درهم و100 ألف درهم في القطاع الحكومي، وتوحيد طريقة احتساب متوسط راتب حساب الاشتراك على أخر 6 سنوات عمل لكلا القطاعين، وإتاحة إمكانية الجمع بين المعاش والراتب لكلا القطاعين إذا قضى المؤمن عليه 30 سنة في الاشتراك.

وبلغ عدد المشتركين على القانون الجديد حتى الآن 6176 مشتركا، بينما وصل عدد المؤمن عليهم حتى يناير 2024 بلغ 125 ألفا و420، مقارنة بـ94019 عن نفس الشهر من عام 2023 الماضي.

وبالنسبة للمرأة أصبحت مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق المعاش 30 سنة والعمر 55 سنة، غير أن القانون أتاح تخفيض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، بحيث تخفض سنتين من مدة الاشتراك لتصبح 28 سنة، وثلاث سنوات من السن ليصبح 52 سنة، عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف عن مدة الاشتراك (26.5 مدة الاشتراك) وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع.

كما تم رفع نسب الأرامل بعد أن تمت إعادة نسب توزيع المعاش على المستحقين، بحيث تستحق الأرملة أو الأرمل أو الزوج المستحق (40%) من المعاش، ويستحق الأولاد الذكر والأنثى (40%) من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش.

ووفق المرسوم الجديد لا تزال المرأة تتمتع بميزة الجمع بين المعاش أو الراتب وبين نصيبها من معاش زوجها.

وبخصوص سداد الاشتراكات، أجاز المرسوم للمؤمن عليها أن تطلب استمرار اشتراكها عن فترة الإجازة لغايات رعاية أولادها والعناية بهم، وذلك بحد أقصى 3 سنوات متصلة أو متقطعة مقابل أداء الاشتراكات المقررة.

ويحسب المعاش في المرسوم الجديد بواقع 2.67% من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك حتى 30 سنة، ويُزاد بنسبة 4% عن كل سنة بعد الـ30 بحد أقصى 100% من هذا الراتب، وإذا زادت مدة الاشتراك على 35 سنة، يُمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع 3 أشهر عن كل سنة، محسوبة على أساس راتب حساب المعاش، ولمجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى للمعاش وفق متغيرات معدلات التضخم بالدولة أو أية متغيرات أخرى.

وعن أبرز حالات استحقاق المعاش التقاعدي تضمنت أحكام القانون انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وبلوغ سن الإحالة إلى التقاعد مع مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة، وانتهاء الخدمة بالفصل أو العزل من الخدمة مع مدة اشتراك 30 سنة، وبلوغه سن 55 سنة، والاستقالة الطوعية مع مدة خدمة 30 سنة وسن 55 سنة، وانتهاء الخدمة بالمراسيم، وانتهاء الخدمة لغير الأسباب التي وردت في حالات الاستحقاق المذكورة إذا كانت مدة اشتراكه 30 سنة وبلغ سن 55 سنة.

وبخصوص الاشتراكات أصبحت نسب الاشتراكات الإجمالية 26% يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 11%، وتتحمل جهة العمل "حكومي وخاص" نسبة 15% ، وتقدم الحكومة دعماً قدره 2.5% من خلال تحمل نسبة 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص عن المواطنين العاملين لديه الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20 ألف درهم .

وفي شأن ضم الخدمة، وفي حال اختار المؤمن عليه الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لغايات الضم، تعتبر مدة خدمته مضمومة حكماً عند الالتحاق بعمل جديد وفق الشروط والأحكام الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

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