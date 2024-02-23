كيف تبدأ عملية إصلاح اقتصاد أوروبا؟

لطالما تطلعت أوروبا إلى الاقتصاد الأمريكي على الجانب المقابل من الأطلسي، بأعين ملؤها الرهبة بل والرعب. ولن يقبل سكان الاتحاد الأوروبي بانعدام المساواة الصحية والاجتماعية في أمريكا، لكن يتمنون أن يتمتعوا بالثراء مثلهم مثل الولايات المتحدة.

وقد تجلى التوتر في 2023، حينما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الربع الرابع، ما قزّم النمو البالغ 0.2% الذي حققه الاتحاد الأوروبي. وفي حين يستمتع الأمريكيون بقوة اقتصادية مفاجئة، تشعر فرنسا أنها مُجبرة على خفض إنفاقها العام، فيما يساور ألمانيا القلق بشأن الوقوع في ركود.

وعلى مدى فترة أطول، اتسم الأداء الأوروبي بكونه أفضل وأسوأ مما يميل الناس إلى الاعتقاد. وليس من الصائب القول، مثلما فعل المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في العام الماضي، إن اقتصاد الولايات المتحدة أكبر حالياً بما يزيد على 50 % مقارنة باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعدما كان أصغر منه في 2008. وتعتمد هذه الأرقام كلياً تقريباً على تحركات أسعار الصرف. لكن من الصحيح والعادل تسليط الضوء على 2008 باعتباره نقطة تحول. وقبل ذلك العام، تمتع الاتحاد الأوروبي، باستثناء المملكة المتحدة، باقتصاد أكبر، لكنه أصغر حالياً بنحو 10 %.

لكن ثمّة فارقاً دقيقاً وراء هذا التغير. ويعود غالب هذا الاختلاف، سواء قبل أو منذ 2008، إلى نمو سريع للتعداد السكاني في الولايات المتحدة. كما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 53 % بين عامي 1995 و2022 في الولايات المتحدة، مقابل 47 % في الاتحاد الأوروبي.

وإذا ما أخضعنا هذا لتحليل أعمق، لوجدنا أن الجانب الديموغرافي يلعب دوراً أكثر حسماً على نحو واضح. وظل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد في سن العمل ثابتاً على نطاق واسع على كلا جانبي الأطلسي منذ 1995، ما يرجع جزئياً إلى اتسام أوروبا بسكان أكبر سناً، ويعود جزئياً أيضاً إلى أن السكان في القارة لا يُتوفون مبكراً مثلما كان الحال فيما سبق. ويتخطى معدل النمو الأوروبي نظيره في الولايات المتحدة، إذ ينمو بنسبة 56 % مقابل 54 %. وبالطبع، تقل معدلات الناتج المحلي الإجمالي الأوروبية لمن هم في سن العمل، لكن هذا يعكس خيارات التمتع بعطلات أطول والتقاعد المبكر والعمل لساعات أقل.

وقبل أن يبتهج الأوروبيون بمباهج حياتهم، يجدر القول إن هذه ليست نهاية القصة. يعود السبب الرئيس وراء استقرار الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وبالاتحاد الأوروبي للفرد في سن العمل، إلى عاملين. فقد ارتفعت معدلات التوظيف الأوروبية من نحو 60 % لمن هم في سن العمل في 1995 إلى معدل قريب أو ربما أعلى من المعدل التقليدي في الولايات المتحدة الذي يزيد على 70 %. لكن يقابل ارتفاع معدل التوظيف الأوروبي تحسن أبطأ في الإنتاج لكل شخص عامل وبكل ساعة عمل. وتتمتع أوروبا بعدد أكبر من الأشخاص العاملين في الوقت الراهن مقارنة بما سبق، لكنهم ليسوا منتجين كثيراً، وستعاني القارة بسبب مواصلة تعزيز معدلات التوظيف إلى الأبد.

ويتمثل جزء من كيفية إصلاح بطء النمو الأوروبي في تحسين إنتاجية العاملين ورأس المال. وعالجت إيزابيل شنابل، عضوة اللجنة التنفيذية في المركزي الأوروبي، هذا العنصر على نحو جيد في الكلمة التي ألقتها الأسبوع الماضي.

فقد تحدثت شنابل عن ضرورة اعتماد تحسين نمو الإنتاجية في أوروبا على إدارة أفضل للشركات في بيئة أعمال أكثر ديناميكية. ودعت شنابل الحكومات، على وجه الخصوص، إلى شحذ البيئة التنافسية، والسماح بتأسيس وإلغاء مزيد من الشركات الأوروبية، وزيادة التكامل بالاتحاد الأوروبي لتوسيع حجم السوق الفعالة، إلى جانب تطويع أكثر فاعلية للاستثمارات العامة. وقد أصابت بالفعل في كل ما قالته.

وثمّة عنصر رابع فيما يختص ببيئة الأعمال، لكن أغفلته شنابل. ويتمثل ذلك في خلق بيئة اقتصاد كلي داعمة للنمو وتحسن الإنتاجية. وإيجازاً، يمكن لاقتصاد الاتحاد الأوروبي الجامد أن يستفيد من النمو على نحو أكبر مما يسمح به المصرف المركزي الأوروبي حالياً.

وبرفعه أسعار الفائدة من -0.5 % في صيف 2022 إلى 4 % اليوم، فرض المركزي الأوروبي ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الأوروبي، وهو ضغط مُصمم لعالم يتحتم فيه على الاتحاد الأوروبي تقبّل أن ابتعاده عن النفط والغاز الروسيين جعله أكثر فقراً، وقبول العمالة بتخفيضات أكبر للأجور الحقيقية، وتقبل الشركات أيضاً لوجود حدود على ربحيتها. لكن هذه الأيام المظلمة قد ولت، فقد انخفضت أسعار الواردات على نحو حاد، وتعافت معدلات التبادل التجاري تقريباً. وأياً كان وضع السياسة النقدية اللازم لخفض التضخم، فهو يسجل معدلات أقل اليوم.

لقد سجل السعر الفوري للغاز بالجملة 24 يورو للميغاواط في الساعة، الثلاثاء. وتقل الأسعار المستقبلية للشتاء التالي عن 29 يورو للميغاواط في الساعة، أي أنه يسجل مستويات أقل من المُسجل عشية اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ عامين. وتشير تقديرات هولغر شميدينغ، كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك ((بيرنبرغ))، إلى أن فاتورة واردات منطقة اليورو من الوقود الأحفوري لهذا العام ستتخطى بالكاد المستويات المُسجلة في 2019. ويعني هذا تماشي تعافي الأجور الحقيقية والإنفاق تماماً مع تضخم مستقر في أرجاء منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي الأوسع.

لم أكن قط من المدافعين عن السماح بنمو الاقتصاد على نحو مفرط لمعرفة ما إن كان سينعكس ذلك على تصاعد نمو الإنتاجية، لكن ليس ثمة أي وقت أكثر مناسبة من الوقت الراهن لمثل هذه التجربة. ليس هناك من مبرر لمواصلة الضغط على الاقتصاد في ربوع الاتحاد الأوروبي حالياً، فقد تغير واقع الطاقة.

إن الاقتصاد الأوروبي يستحق هدنة، وأن يستهل العام على انطلاقة تعزز النمو، بجانب عودة التضخم إلى طبيعته. كما يحتاج صانعو السياسة إلى تقبّل مسألة أن القارة أغنى مما كانوا يعتقدون، وأن استغلال هذا الانتعاش ضروري، لكنه ليس كافياً لتحسّن أداء الإنتاجية في أوروبا على المدى الأطول.