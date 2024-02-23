حمدان بن مبارك يلتقي رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم مع كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يحضر مع منتخب بلاده المشارك في مونديال الشاطئية, وتناول الطرفان
العلاقات الطيبة التي تربط الاتحادين الإماراتي والياباني , كما ناقشا
التطور الذي تشهده منتخبات شرق آسيا.
وفي ختام اللقاء الذي جرى على هامش مونديال كرة القدم الشاطئية الإمارات 2024، اتفق الطرفان على تجديد اتفاقية التعاون بين الاتحادين في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة المقبلة.
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