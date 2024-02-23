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حمدان بن مبارك يلتقي رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم

2/23/2024 5:19:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم مع كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يحضر مع منتخب بلاده المشارك في مونديال الشاطئية, وتناول الطرفان
العلاقات الطيبة التي تربط الاتحادين الإماراتي والياباني , كما ناقشا
التطور الذي تشهده منتخبات شرق آسيا.

وفي ختام اللقاء الذي جرى على هامش مونديال كرة القدم الشاطئية الإمارات 2024، اتفق الطرفان على تجديد اتفاقية التعاون بين الاتحادين في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة المقبلة.

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