تصادم 100 سيارة على طريق سريع بالصين يوقع عدداً من المصابين

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن عددا من الأشخاص أصيب بعد اصطدام أكثر من 100 سيارة ببعضها البعض بعد تجمد جزء من طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية، في أحدث حادث ناجم عن الظروف الجوية القاسية.
وقالت شرطة المرور في منطقة سوتشو الصناعية على حسابها على تطبيق وي تشات أن ثلاثة أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيب ستة بخدوش طفيفة.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أجزاء كبيرة من الصين لموجات طقس باردة وعواصف وأمطار ثلجية، ما أثر على وسائل النقل في وقت عادة يشهد عودة ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم للاحتفال بعطلة العام القمري الجديد.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن الحكومة رفعت خلال هذا الأسبوع استجابتها الطارئة لدرجات الحرارة المتجمدة وبدأت أيضا عدة خطط لدعم تدفق النقل والإمدادات والكهرباء في الأقاليم والمدن بما في ذلك بكين وخبي وشانشي وآنهوي وهوبي.
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