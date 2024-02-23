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تصادم 100 سيارة على طريق سريع بالصين يوقع عدداً من المصابين

2/23/2024 5:19:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن عددا من الأشخاص أصيب بعد اصطدام أكثر من 100 سيارة ببعضها البعض بعد تجمد جزء من طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية، في أحدث حادث ناجم عن الظروف الجوية القاسية.

وقالت شرطة المرور في منطقة سوتشو الصناعية على حسابها على تطبيق وي تشات أن ثلاثة أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيب ستة بخدوش طفيفة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أجزاء كبيرة من الصين لموجات طقس باردة وعواصف وأمطار ثلجية، ما أثر على وسائل النقل في وقت عادة يشهد عودة ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم للاحتفال بعطلة العام القمري الجديد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن الحكومة رفعت خلال هذا الأسبوع استجابتها الطارئة لدرجات الحرارة المتجمدة وبدأت أيضا عدة خطط لدعم تدفق النقل والإمدادات والكهرباء في الأقاليم والمدن بما في ذلك بكين وخبي وشانشي وآنهوي وهوبي.

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