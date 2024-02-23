علماء يعثرون على زاحف بحري عمره 240 مليون عام بجنوب الصين



صور علماء زاحفاً بحرياً طويل العنق، يبلغ عمره 240 مليون عام، مقارنة بتنين صيني، بالكامل لأول مرة، في أعقاب بحث جديد.

وتم العثور على حفريات شرقية تعرف باسم "دينوسيفالوساوروس" في إقليم "قويتشو" بجنوب الصين، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الجمعة.

وقال العلماء إن الزاحف البحري كان لديه، رقبة طويلة بشكل غير عادي مع 32 فقرة عنق منفصلة، وأطراف مقلوبة وأسماك محفوظة جيدا في معدته مما يشير إلى أنه كان يتكيف مع نمط الحياة المحيطي.

وتم التعرف على الزاحف في بادئ الأمر، في عام 2003، لكن اكتشاف عينات إضافية، أكثر اكتمالا، منذ ذلك الحين، مكن فريقا دوليا من العلماء بتصوير المخلوق بالكامل.

وكان نيك فريزر، " مسؤول العلوم الطبيعية" في "المتاحف الوطنية في اسكتلندا"، أحد المشاركين.

وقال فريزر "هذا الاكتشاف يسمح لنا برؤية هذا الحيوان الرائع، ذو العنق الطويل، بالكامل للمرة الأولى".

وأضاف "إنه مثال آخر على عالم العصر "الترياسي" الغريب، والرائع الذي لا يزال يحير علماء الحفريات".