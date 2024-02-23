ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29514 منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى29514 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة في بيان ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة "إلى29514 شهيداً وإصابة 69616 جراء العدوان الاسرائيلي المستمر منذ 140 يوما على قطاع غزة".

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