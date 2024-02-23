ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29514 منذ بدء الحرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى29514 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وأكدت وزارة الصحة في بيان ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة "إلى29514 شهيداً وإصابة 69616 جراء العدوان الاسرائيلي المستمر منذ 140 يوما على قطاع غزة".
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