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«التوطين» تدعو القطاع الخاص لرفع وتيرة المساهمة في «برنامج التدريب المهني والعملي» للطلبة المواطنين

2/23/2024 5:19:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركائها في القطاع الخاص، إلى المساهمة بتوفير المزيد من الفرص التدريبية ضمن "برنامج التدريب المهني والعملي" للطلبة المواطنين، ودعم التحاقهم للعمل ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.

لماذا التدريب المهني والعملي؟

لأنه يقدم تدريباً عملياً للطلبة في بيئات العمل الحقيقية بهدف تطوير المهارات العملية التي غالبا ما يكون من الصعب اكتسباها في الفصول الدراسية، وبالتالي سد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات بيئة العمل، ويسهم برنامج التدريب المهني والعملي في النمو الاقتصادي من خلال تأسيس قوى عاملة مهنية تفيد الشركات من حيث توفر مرشحين للعمل خضعوا للتدريب العملي

ما هو برنامج "التدريب المهني والعملي" للطلبة؟

يستهدف البرنامج الطلبة الإماراتيين من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي. حيث يقوم المنتسبين في البرنامج بالاستفادة من ذوي الخبرة في بيئة العمل بهدف تطوير مهاراتهم المهنية في مجالات تخصصهم، وإكسابهم فهما أفضل لتوقعات مكان العمل وثقافته والتصرف المهني بما يجعلهم أكثر جاهزية للعمل عند الانتهاء من الدراسة.

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