اقتصاد الإمارات يتجاوز النمو العالمي في 2024 مدعوماً بقطاعات السياحة والعقارات والنقل والصناعة



كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن بنك أبوظبي الأول أن اقتصادات دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ستتخطى التوقعات العالمية لعام 2024، مدعومة بالاستثمارات المحلية طويلة الأجل في المنطقة.



وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "تعزيز التأثير الإيجابي"، إلى أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية وتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، يتوقع بنك أبوظبي الأول أن يشهد الاقتصاد الوطني والإقليمي نمواً قوياً مدعوماً بالإقبال المتزايد على قطاعات السياحة والعقارات والنقل والصناعة. ووفق البنك، فإن إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات يظهر نمواً بنسبة 3.7% في عام 2023 و4% في عام 2024، على أن تبلغ نسبة النمو في دول مجلس التعاون 3.4% في عام 2024، بما يتخطى المعدل العالمي المتوقع والبالغ 3.1%% و2.1% في الولايات المتحدة لعام 2024 وفقاً لصندوق النقد الدولي.



ويعتبر التقرير، الذي أعده فريق من الخبراء الاقتصاد في البنك، دراسة للبيئة الاقتصادية والاستثمارية العالمية في المرحلة الراهنة، ويقدم معلومات متكاملة حول توجهات الاقتصاد الكلي.

كما كشف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في تحقيق نسب نمو عالية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مع توقعات بأن تصل إلى 3.4% على المدى المتوسط في ضوء مواصلة جهود هذه الدول عملها على تنويع مواردها الاقتصادية.



أما على صعيد الأسواق المالية، حثّ تقرير بنك أبوظبي الأول المستثمرين على تنويع مخصصات الأصول في محافظهم، وإنشاء محافظ دفاعية آمنة تضمن مرونة أكبر، في ضوء المؤشرات باستمرار تقلبات الأسواق خلال عام 2024. ولفت التقرير إلى أن زيادة الإنفاق المالي، وتباطؤ التضخم،

وتقلص سوق العمل التي تشهدها الأسواق تدعم حتى الآن عمليات الاستهلاك والإنفاق وترفع أسواق الأسهم العالمية، كما أشار التقرير إلى أثر تأخير قرارات السياسات النقدية التي قد تصبح سارية عند تراجع التضخم وأسعار الفائدة.

وقال ميشيل لونغيني، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة الدولية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: "على المستثمرين توخي الحذر نظراً لارتفاع مستويات أسعار الفائدة التي ستواصل التأثير على الاقتصادات إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي ترفع حدة التقلبات في الأسواق المالية. وعلى الرغم من التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2024، فإن أسواقنا المحلية والإقليمية تبدو أكثر مرونة، مع مؤشرات بانتعاش اقتصادي مدعوم بالإصلاحات الضرورية والتنويع الناجح للموارد الاقتصادية".



وأضاف: "بالنسبة للاستثمار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، توفر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدداً من الفرص المهمة التي تضمن فوائد متنوعة للمحافظ الاستثمارية العالمية. ويركز تقرير آفاق الاستثمار العالمي هذا العام على موضوع 'ذروة أسعار الفائدة وتضمين ممارسات الحكومة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: بناء مستقبل تخصيص الأصول العالمية'، محدداً فرص الاستثمار المتاحة، وأهم القضايا التي من شأنها تحقيق العائدات المرجوة للمستثمرين. ويمكن لعملاء بنك أبوظبي الأول الاستفادة من المواد والأبحاث التي أعدها فريق متكامل من الخبراء والاقتصاديين المتخصصين في مجال الاستثمار، والمشمولة في هذا التقرير".



وإلى جانب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، يتناول التقرير مجموعة من التوجهات التي تشكل آفاق النمو المستقبلي المحتملة، مع التركيز على قطاعات محددة. ويتضمن التقرير أيضاً فصولاً تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والنفط، وتوقعات أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوقعات الأسواق الناشئة والأسواق العالمية، والعقارات، وأحدث التطورات في مجال المنتجات والحلول الاستثمارية.



ويلقي تقرير آفاق الاستثمار العالمي الضوء على المخاطر الخمس الرئيسية لعام 2024 وفقاً لبنك أبوظبي الأول، وهي: الذكاء الاصطناعي، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التوترات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتغير المناخي، والعلاقات الأمريكية الصينية.

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