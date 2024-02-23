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استشهاد مسعفين في الدفاع المدني اللبناني جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

2/23/2024 5:09:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الجمعة، عن استشهاد المسعفين حسين خليل، ومحمود اسماعيل، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي الليلة الماضية، على مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بليدا جنوب لبنان.

وأدانت وزارة الصحة اللبنانية، الاعتداء الذي تعرض له المركز، وأدى إلى وقوع شهداء من الدفاع المدني وتدمير المركز بشكل كامل إضافة لتدمير عدد كبير من سيارات الإسعاف التابعة للمركز.

وأكدت، أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الجنوب، بل تكرر على أكثر من مركز صحي، بما يخالف القوانين والأعراف الدولية لا سيما اتفاقية جنيف.

وشددت على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين الذين يقومون بعمل طبي وإنساني لا يمكن عرقلته، أو جعله موضع استهداف في هذه الظروف القاسية، وأن استمرار الإسرائيلي بهذه الخروقات الخطرة هو برسم المجتمع الدولي، ولا سيما المنظمات الدولية الإنسانية، وفي مقدمها منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشدد أنظمتها ودساتيرها على ضرورة حماية العاملين الصحيين ومراكزهم، ووسائل النقل التابعة لهم.

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