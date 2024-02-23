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للمتداولين بالذهب.. انخفاض الأسعار عالمياً اليوم

2/23/2024 5:09:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو أول ارتفاع أسبوعي في 3 أسابيع، وذلك تزامنا مع تراجع أداء الدولار.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 2028.5 دولار للأونصة.


هذا ويتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.


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