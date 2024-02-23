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الخارجية الفلسطينية تعلّق على وثيقة نتنياهو حول اليوم التالي لحرب غزة

2/23/2024 5:09:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها الشديد لما سماه الإعلام الإسرائيلي "مبادئ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب"، واعتبرتها اعترافا رسميا بإعادة احتلال قطاع غزة .
وشددت على أن مبادئ نتنياهو تعني إعادة احتلال القطاع واعتراض الجهود الأميركية والدولية المبذولة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأميركية والدول الغربية بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقدم نتنياهو وثيقة للمجلس الوزاري الأمني المصغر تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن أيضا إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.














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