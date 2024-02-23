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29 ألفاً و514 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

2/23/2024 5:09:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29 ألفا و514 شهيدا و69 ألفا و616 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأفادت بأن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية.














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