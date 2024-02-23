29 ألفاً و514 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

29 ألفاً و514 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
2/23/2024 5:09:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29 ألفا و514 شهيدا و69 ألفا و616 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأفادت بأن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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