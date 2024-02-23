سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ امبراطور اليابان بمناسبة ذكرى ميلاده

سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ امبراطور اليابان بمناسبة ذكرى ميلاده
التاريخ
2/23/2024 4:28:51 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 2 (كونا) -- بعث سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى جلالة الامبراطور نارو هيتو امبراطور اليابان الصديقة بمناسبة ذكرى ميلاد جلالته. (النهاية)
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