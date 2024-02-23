4 قتلى و19 مفقودا جراء حريق هائل دمر مبنيين سكنيين في فالنسيا باسبانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 23 - 2 (كونا) -- قالت السلطات الاسبانية اليوم الجمعة إن أربعة أفراد على الأقل قتلوا فيما اعتبر 19 آخرون في عداد المفقودين جراء حريق هائل دمر مبنيين سكنيين في مدينة (فالنسيا) شرقي البلاد.
ونقل التلفزيون الاسباني الرسمي عن إدارة الطوارئ في (فالنسيا) ان أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأنقذ شخصان كانا محاصرين في إحدى الشرفات في حين أصيب 14 آخرون بجروح ستة منهم من رجال الإطفاء.
وأضاف ان الحريق الذي نشب في أحد الطوابق الوسطى في مبنى سكني مكون من 14 طابقا سرعان ما انتقل إلى آخر مجاور له مؤلف من 10 طوابق مشيرا إلى ان 450 شخصا يقطنون في المبنيين.
ولفت إلى ان النيران التهمت المبنيين بالكامل في وقت قصير جدا حيث سرعان ما ارتفعت أعمدة النيران وغطى الدخان الكثيف المنطقة ساعات طويلة معرقلا بذلك عمليات الإنقاذ والبحث عن الناجين.
ورجح خبراء في لقاءات متفرقة مع التلفزيون الاسباني الرسمي ان تكون المواد العازلة المستخدمة في واجهة المبنيين السبب في الانتشار السريع للحريق والدخان الأسود الكثيف.
وأوضحوا ان الواجهة الخارجية للمبنيين التي وضعت في عام 2008 تحمل ألواح ألمنيوم ومادة البولي إيثلين سريعة الاشتعال مشيرين إلى أوجه الشبه بين حريق (فالنسيا) وحريق (برج جرينفيل) في لندن عام 2017 الذي تسبب في مقتل أكثر من 70 شخصا.
وأعدت قوات الطوارئ مستشفى ميدانيا في منطقة قريبة من المبنيين المنكوبين في ضوء توقعات بوجود عدد كبير من الضحايا. (النهاية)
ه ن د / ط م ا
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