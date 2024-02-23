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4 قتلى و19 مفقودا جراء حريق هائل دمر مبنيين سكنيين في فالنسيا باسبانيا

2/23/2024 4:28:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 23 - 2 (كونا) -- قالت السلطات الاسبانية اليوم الجمعة إن أربعة أفراد على الأقل قتلوا فيما اعتبر 19 آخرون في عداد المفقودين جراء حريق هائل دمر مبنيين سكنيين في مدينة (فالنسيا) شرقي البلاد.
ونقل التلفزيون الاسباني الرسمي عن إدارة الطوارئ في (فالنسيا) ان أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأنقذ شخصان كانا محاصرين في إحدى الشرفات في حين أصيب 14 آخرون بجروح ستة منهم من رجال الإطفاء.
وأضاف ان الحريق الذي نشب في أحد الطوابق الوسطى في مبنى سكني مكون من 14 طابقا سرعان ما انتقل إلى آخر مجاور له مؤلف من 10 طوابق مشيرا إلى ان 450 شخصا يقطنون في المبنيين.
ولفت إلى ان النيران التهمت المبنيين بالكامل في وقت قصير جدا حيث سرعان ما ارتفعت أعمدة النيران وغطى الدخان الكثيف المنطقة ساعات طويلة معرقلا بذلك عمليات الإنقاذ والبحث عن الناجين.
ورجح خبراء في لقاءات متفرقة مع التلفزيون الاسباني الرسمي ان تكون المواد العازلة المستخدمة في واجهة المبنيين السبب في الانتشار السريع للحريق والدخان الأسود الكثيف.
وأوضحوا ان الواجهة الخارجية للمبنيين التي وضعت في عام 2008 تحمل ألواح ألمنيوم ومادة البولي إيثلين سريعة الاشتعال مشيرين إلى أوجه الشبه بين حريق (فالنسيا) وحريق (برج جرينفيل) في لندن عام 2017 الذي تسبب في مقتل أكثر من 70 شخصا.
وأعدت قوات الطوارئ مستشفى ميدانيا في منطقة قريبة من المبنيين المنكوبين في ضوء توقعات بوجود عدد كبير من الضحايا. (النهاية)

ه ن د / ط م ا



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