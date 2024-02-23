مركبة فضائية أمريكية تهبط على سطح القمر لأول مرة منذ نصف قرن

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 2 (كونا) -- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن مركبة أمريكية غير مأهولة هبطت على سطح القمر لتحقق بذلك انجازا أمريكيا في هذا المجال هو الأول من نوعه منذ ما يزيد على 50 عاما. وذكرت الوكالة في منشور على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي أن المركبة هبطت في تمام الساعة 23ر6 مساء أمس الخميس بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (توقيت العاصمة واشنطن). وقالت ناسا إن وصول هذه المركبة "سيجعلنا نستعد للاستكشاف البشري للقمر في المستقبل في إطار برنامج أرتميس" لغزو الفضاء التابع للوكالة.
يذكر أن المركبة تملكها شركة أمريكية خاصة وتمولها جزئيا الوكالة. وتأتي المهمة في أعقاب فشل محاولة مماثلة أجرتها شركة (استروبوتيك) التي تلقت كذلك تمويلا من (ناسا) بعدما أرسلت في مطلع يناير الماضي المركبة (بيريغرين) بغرض دراسة الغلاف الخارجي للقمر والخصائص الحرارية للثرى القمري ووفرة الهيدروجين في التربة في موقع الهبوط وإجراء مراقبة البيئة الإشعاعي.
وتتبع المركبة (أوديسيوس) شركة (انتيويتيف ماشينز) وأطلقت الخميس من مركز (كينيدي) الفضائي في ولاية (فلوريدا) على بعد حوالي 186 ميلا من القطب الجنوبي للقمر.
ويمثل نجاح مهمة (أوديسيوس) أول هبوط لمركبة فضائية أمريكية الصنع منذ مهمة (أبولو 17) في عام 1972 وأول هبوط على الإطلاق لمركبة فضائية خاصة. (النهاية) ع س ج / ط م ا
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