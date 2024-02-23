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مركبة فضائية أمريكية تهبط على سطح القمر لأول مرة منذ نصف قرن

2/23/2024 4:28:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 2 (كونا) -- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن مركبة أمريكية غير مأهولة هبطت على سطح القمر لتحقق بذلك انجازا أمريكيا في هذا المجال هو الأول من نوعه منذ ما يزيد على 50 عاما. وذكرت الوكالة في منشور على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي أن المركبة هبطت في تمام الساعة 23ر6 مساء أمس الخميس بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (توقيت العاصمة واشنطن). وقالت ناسا إن وصول هذه المركبة "سيجعلنا نستعد للاستكشاف البشري للقمر في المستقبل في إطار برنامج أرتميس" لغزو الفضاء التابع للوكالة.
يذكر أن المركبة تملكها شركة أمريكية خاصة وتمولها جزئيا الوكالة. وتأتي المهمة في أعقاب فشل محاولة مماثلة أجرتها شركة (استروبوتيك) التي تلقت كذلك تمويلا من (ناسا) بعدما أرسلت في مطلع يناير الماضي المركبة (بيريغرين) بغرض دراسة الغلاف الخارجي للقمر والخصائص الحرارية للثرى القمري ووفرة الهيدروجين في التربة في موقع الهبوط وإجراء مراقبة البيئة الإشعاعي.
وتتبع المركبة (أوديسيوس) شركة (انتيويتيف ماشينز) وأطلقت الخميس من مركز (كينيدي) الفضائي في ولاية (فلوريدا) على بعد حوالي 186 ميلا من القطب الجنوبي للقمر.
ويمثل نجاح مهمة (أوديسيوس) أول هبوط لمركبة فضائية أمريكية الصنع منذ مهمة (أبولو 17) في عام 1972 وأول هبوط على الإطلاق لمركبة فضائية خاصة. (النهاية) ع س ج / ط م ا

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