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(حظر الأسلحة الكيميائية) تتهم (داعش) بشن هجوم كيميائي في سوريا عام 2015

2/23/2024 4:28:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 23 - 2 (كونا) -- وجهت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اصابع الاتهام لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالضلوع في هجوم بالأسلحة الكيميائية في أول سبتمبر 2015 في مارع شمال غربي سوريا.
وقالت المنظمة ومقرها لاهاي في تقرير مساء أمس الخميس إن ذلك جاء بناء على نتائج تقص شامل أجراه فريق تحقيق خلال الفترة من يناير 2023 إلى فبراير 2024.
وقال التقرير إن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن وحدات من تنظيم الدولة الإسلامية نشرت غاز الخردل في الأول من سبتمبر 2015 في هجمات متواصلة استهدفت الاستيلاء على بلدة مارع".
وأضاف أن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة وجد أن 11 شخصا خالطوا مادة سوداء خبيثة عثر عليها في مقذوفات بموقع الهجوم عانوا من أعراض تتفق مع التعرض لغاز الخردل.
وتابع ان التقارير اثبتت ايضا أن الحمولة الكيميائية تم نشرها بواسطة المدفعية من المناطق الخاضعة لسيطرة (داعش) آنذاك مشيرا إلى أنه "لم يكن لدى أي كيان آخر الوسائل والدوافع والقدرات اللازمة لنشر غاز الخردل كجزء من هجوم على مارع في 1 سبتمبر 2015". (النهاية)

ح ت ص / ط م ا



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