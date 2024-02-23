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مساعد وزير الخارجية: الكويت ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نهج عالمي أكثر شمولا في مجال حقوق الإنسان

2/23/2024 4:28:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر الخمري
الكويت - 23 - 2 (كونا) -- أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح التزام دولة الكويت بتعزيز التعاون الدولي والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان وترسيخ نهج عالمي أكثر شمولا في هذا المجال لاسيما خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان (2024-2026).
وقالت الشيخة جواهر الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة بمناسبة زيارة أعضاء إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى بيت الأمم المتحدة ولقائهم بعثات الوكالات الأممية كافة لدى البلاد إن هذه الزيارة تأتي معززة للعلاقات والشراكات القائمة بين الكويت ومختلف البعثات الأممية.
وأضافت أنه منذ انضمام دولة الكويت في 14 مايو 1963 إلى منظمة الأمم المتحدة فقد رسخت مكانتها الدولية من خلال مشاركتها النشطة وفاعليتها في مشاريع وأنشطة شتى الوكالات الأممية مستذكرة ما قاله الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله في خطابه للجمعية العامة في جلستها الخاصة عند قبول الكويت في عضوية الامم المتحدة "إن انتماء الكويت إلى النشاط الدولي يدل بوضوح على أن الاستقلال والعضوية في الأمم المتحدة ليسا نهاية بحد ذاتها بل وسيلتان للمشاركة في المسؤولية لتحقيق حياة افضل لشعبها وشعوب الدول الأخرى".
وأوضحت أن الزيارة تخللتها جلسة نقاشية شاملة مع ممثلي مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة حيث تم تسليط الضوء على العديد من فرص التعاون المتبادل بين وكالات الأمم المتحدة وإدارة حقوق الإنسان.
وتابعت أن الجلسة ارتكزت على الأهداف المتبادلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والعالمي "حيث أكدنا التزام دولة الكويت بتعزيز التعاون الدولي وتنفيذ المبادرات وتعزيز الجهود التي تسهم في النهوض والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان وترسيخ نهج عالمي أكثر شمولا في مجال حقوق الإنسان لا سيما خلال عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024 - 2026".
وذكرت أن تلك العضوية ستتسم بالمشاركة في كل المبادرات المتفق عليها دوليا التي من شأنها تعزيز روح التعاون والتضامن بين الدول وتقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفا وتكثيف الجهود الرامية نحو تمكين المرأة وحماية للأطفال وكبار السن وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتفعيل دورهم فيه.
ولفتت إلى أنه إدراكا من دولة الكويت بأهمية الأسرة في مجال التنمية المجتمعية لتحسين حالة حقوق الانسان فإنها ستعمل خلال عضويتها على معالجة القضايا المرتبطة فيها ومن بينها العنف الأسري وتعزيز القيم الأسرية وحمايتها من متغيرات العولمة المتسارعة.
وقالت الشيخة جواهر الصباح إننا أكدنا خلال الزيارة على تعاون دولة الكويت مع مختلف آليات مجلس حقوق الإنسان بما في ذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة وإجراءات الشكاوى والمشاركة بشكل استباقي في قرارات المجلس وبياناته الرئاسية.
واستذكرت افتتاح بيت الأمم المتحدة (مبنى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) في عام 2009 والذي يستضيف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الغذاء العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الأمر الذي يؤكد المكانة المرموقة التي تكتسيها دولة الكويت في المنظومة الأممية وتوافق سياساتها الوطنية القائمة على روح التعاون الدولي وتعزيز التنمية المستدامة مع مبادئ ومقاصد واهداف الامم المتحدة.
وأشادت في هذا الصدد بالتعاون البناء والمتنامي لدولة الكويت مع مختلف وكالات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان لاسيما مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مشيرة إلى أن حقوق الإنسان هي قضية شاملة ذات أولوية وطنية.
وجددت الشيخة جواهر الصباح التأكيد على التزام دولة الكويت بالمشاركة الفعالة مع وكالات الأمم المتحدة في تنفيذ المبادرات المتفق عليها دوليا وتدشين الخطط التدريبية للكوادر الوطنية نظرا إلى ما تحمله تلك الشراكات الدولية من دور مهم ي تعزيز بيئة وطنية من شأنها ترسيخ معايير حقوق الإنسان والتمسك بها.
في سياق آخر رفعت الشيخة جواهر الصباح أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ووزير الخارجية عبدالله اليحيا والحكومة والمواطنين والمقيمين بمناسبة الذكرى الـ63 للعيد الوطني والـ33 ليوم التحرير سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. (النهاية)

ن م ع / ت م




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