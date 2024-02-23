وكالة (كونا) تطلق حساب مجلة الأطفال (كونا الصغير) على منصة (إنستغرام)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 2 (كونا) -- أطلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) رسميا حساب مجلتها الخاصة بالطفل (كونا الصغير) على منصة التواصل الاجتماعي (إنستغرام) بهدف تعزيز الحس التعبيري والإعلامي لديهم وتطوير مهاراتهم ومعلوماتهم في مجال العمل الصحافي وفنون الكتابة المتنوعة.
ويقدم حساب (كونا الصغير) العديد من الموضوعات والتحقيقات واللقاءات المتنوعة من شأنها تحقيق التواصل مع الأطفال الصغار وتقديم معلومات قيمة ورسائل هادفة لهم لتعزيز عادة القراءة والمطالعة لديهم.
ويعنى الحساب أيضا باكتشاف مواهب الأطفال المختلفة إلى جانب توفير مساحة ثقافية للكتابة والإبداع بهدف غرس روح الابتكار والتخيل في محيط الطفل والتعبير عنها.
وعلاوة على ذلك تهدف (كونا) من وراء مجلتها الفكرية وحسابها الجديد إلى ملء أوقات فراغ الأطفال بالمرح والموضوعات الغنية بالفوائد وتشجيعهم على زيادة مخزونهم المعرفي والفكري وتعزيز دور المدرسة ونشر العلم كذلك مشاركة المجتمع في بناء قاعدة أساسية لتربية النشء وزرع الحب والرعاية الثقافية والاجتماعية والصحية لهم في بيئة آمنة تساعد على تعزيز ثقة الطفل بنفسه وبالآخرين.
وللتفاعل مع مجلة (كونا الصغير) وموضوعاتها زوروا موقعنا على (إنستغرام): (kids_kunanews@). (النهاية) ع م
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