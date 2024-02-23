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وكالة (كونا) تطلق حساب مجلة الأطفال (كونا الصغير) على منصة (إنستغرام)

2/23/2024 4:28:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 2 (كونا) -- أطلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) رسميا حساب مجلتها الخاصة بالطفل (كونا الصغير) على منصة التواصل الاجتماعي (إنستغرام) بهدف تعزيز الحس التعبيري والإعلامي لديهم وتطوير مهاراتهم ومعلوماتهم في مجال العمل الصحافي وفنون الكتابة المتنوعة.
ويقدم حساب (كونا الصغير) العديد من الموضوعات والتحقيقات واللقاءات المتنوعة من شأنها تحقيق التواصل مع الأطفال الصغار وتقديم معلومات قيمة ورسائل هادفة لهم لتعزيز عادة القراءة والمطالعة لديهم.
ويعنى الحساب أيضا باكتشاف مواهب الأطفال المختلفة إلى جانب توفير مساحة ثقافية للكتابة والإبداع بهدف غرس روح الابتكار والتخيل في محيط الطفل والتعبير عنها.
وعلاوة على ذلك تهدف (كونا) من وراء مجلتها الفكرية وحسابها الجديد إلى ملء أوقات فراغ الأطفال بالمرح والموضوعات الغنية بالفوائد وتشجيعهم على زيادة مخزونهم المعرفي والفكري وتعزيز دور المدرسة ونشر العلم كذلك مشاركة المجتمع في بناء قاعدة أساسية لتربية النشء وزرع الحب والرعاية الثقافية والاجتماعية والصحية لهم في بيئة آمنة تساعد على تعزيز ثقة الطفل بنفسه وبالآخرين.
وللتفاعل مع مجلة (كونا الصغير) وموضوعاتها زوروا موقعنا على (إنستغرام): (kids_kunanews@). (النهاية) ع م

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