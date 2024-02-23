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نقابة المحامين بمدريد تفتتح قسما جديدا بمشاركة الكويت لتعزيز الشراكات العربية

2/23/2024 4:28:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من هنادي وطفة
مدريد - 23 - 2 (كونا) -- افتتحت نقابة المحامين في العاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة دولة الكويت قسما جديدا في بادرة تهدف إلى تعزيز شراكات أقدم نقابة أوروبية للمحامين وتأسيس روابط لها مع نقابات المحامين المختلفة في الدول العربية.
وقال نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية لشؤون العلاقات الدولية عبدالرحمن الطاحوس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة انه شارك بدعوة من نقابة المحامين في مدريد في افتتاح أعمال (القسم الإسباني العربي) لافتا إلى ان الكويت كان الدولة العربية الوحيدة المشاركة في الافتتاح.
وأضاف ان القسم الجديد في نقابة المحامين في مدريد سيضع جدول أعمال مشتركا مع جمعية المحامين الكويتية وينظم الدورات التدريبية لاكتساب المعارف والخبرات للطرفين وفتح آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين.
وأوضح الطاحوس وهو عضو في (القسم الإسباني العربي) انه ألقى خطابا في حفل الافتتاح الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي باللغة العربية أمام 150 محاميا إسبانيا تعزيزا لمبدأ إنشاء هذا القسم وللتأكيد على الهوية الكويتية.
وذكر الطاحوس في كلمته ان جمعية المحامين الكويتية التي أسست في 1963 تعتمد أعضاءها كمحامين ممارسين في القيد العام وهي الآلية نفسها المعتمدة في إسبانيا على خلاف ما يعتمد في باقي دول الخليج التي تعتمد أعضاءها كممارسين لمهنة المحاماة من قبل وزارة العدل.
ولفت إلى جمعية المحامين الكويتيين هي أقدم نقابة في دول الخليج العربي وتضم 5000 محام يمثلون 15 في المئة من العاملين في القطاع الخاص الذي يمثل نهضة اقتصادية مهمة لدولة الكويت في الوقت الذي شدد على ان للجمعية عديدا من المراكز في الكويت يتم من خلالها خدمة المهنة والمجتمع.
وشدد الطاحوس على ان جمعية المحامين الكويتية سباقة دائما في دخولها في جميع المحافل الدولية لافتا إلى ان ترأست سابقا اتحاد المحامين العرب لمدة أربع سنوات وترأست منظمة المحامين الشباب.
ولفت إلى أنها كذلك التحقت بالاتحاد الدولي للمحامين كممثلة لدولة الكويت وطرحت اللغة العربية كلغة أساسية في الاتحاد الدولي للمحامين كما انها تحاول تعزيز اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية بخبرات الزملاء المحامين في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن نقابة المحامين في مدريد هي أقدم نقابة أوروبية وتضم أكثر من 50 مجال تخصص للاستجابة من منظور قانوني عالي الدقة للتحديات التي تواجهها مهنة المحاماة.
وتتمثل الأهداف الأساسية للقسم الجديد (القسم الإسباني العربي) تحت الرئاسة المشتركة للمحاميين زبيدة الديدي وميغيل كريسبو في إرساء العلاقات وإقامة الشراكات مع نقابات المحامين المختلفة في الدول العربية لفتح آفاق التعاون وتعزيز تقديم الخدمات القانونية للشركات الإسبانية التي ترغب في العمل في البلدان العربية والشركات العربية التي تعمل في إسبانيا.
وسيعمل القسم على تعزيز التحكيم كآلية لحل النزاعات بين الأطراف في العلاقات القائمة بين الأشخاص والشركات الموجودة في إسبانيا وأي من الدول العربية على ان يتم ضمن ذلك الإطار إعداد الدورات التدريبية والاجتماعات لتعزيز التواصل والتعاون بين المهنيين القانونيين والمؤسسات المختلفة. (النهاية)

ه ن د / ط م ا



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