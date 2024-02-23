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أجنحة الكويت المشاركة بمعرض مسقط الدولي للكتاب تحتفل بأعياد الكويت الوطنية

2/23/2024 4:28:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر العجمي (حدث مصور)
مسقط - 23 - 2 (كونا) -- تتزين أجنحة الكويت المشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته ال28 بأعلام الكويت احتفالا بأعيادها الوطنية التي تتزامن مع فترة انعقاد المعرض.
وحرص أصحاب دور النشر والكتاب الكويتيون المشاركون في المعرض على الاحتفال بأعياد الكويت الوطنية عبر هذه البادرة الجميلة التي تحمل أسمى معاني الحب والوفاء والانتماء للوطن ولو كانوا بعيدا عن ترابه الغالي. (النهاية)

ن ف ع



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