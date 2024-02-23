سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 17ر1 دولار ليبلغ 88ر82 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 2 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 17ر1 دولار ليبلغ 88ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 71ر81 دولار في تداولات يوم أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا لتبلغ 67ر83 دولار للبرميل في حين ارتفعت عقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا لتبلغ 61ر78 دولار. (النهاية)
ع ع م / ت م
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