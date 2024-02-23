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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 17ر1 دولار ليبلغ 88ر82 دولار

2/23/2024 4:28:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 2 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 17ر1 دولار ليبلغ 88ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 71ر81 دولار في تداولات يوم أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا لتبلغ 67ر83 دولار للبرميل في حين ارتفعت عقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا لتبلغ 61ر78 دولار. (النهاية)

ع ع م / ت م




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