11 شهيدا جراء قصف الاحتلال خانيونس جنوب

غزة 23 شباط (بترا)- استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي آل ابو طعيمة شرق عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة كما استشهد 4 مواطنين وعدد من المصابين جراء قصف طائرة إسرائيلية مسيرة مجموعة من المواطنين في محيط مدرسة عسقلان شرقي خانيونس. وعلى ذات الصعيد، قصف الاحتلال مدرسة الفلاح التابعة للأونروا في حي الزيتون بمدينة غزة. --(بترا) اش /م ق/أس 23/02/2024 12:08:50

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