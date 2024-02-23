منتخب الناشئين يلتقي نظيره الأوزبكي في عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 شباط (بترا)- أعلن اتحاد كرة القدم عن تنظيم مباراتين وديتين للمنتخب الوطني للناشئين تحت سن 17 أمام نظيره الأوزبكي، في إطار التحضير للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال تشرين الأول المقبل.
وقال اتحاد الكرة في بيان، إن المباراتين الوديتين مع منتخب أوزبكستان سوف تقامان في عمان، حيث يلتقي المنتخب مع نظيره الأوزبكي يومي الثاني والرابع من الشهر المقبل على ملعب جاوا.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته الفنية والبدنية يوميا، بقيادة المدرب عبدالله القططي، تأهبا للاستحقاقات القادمة، وبحضور 30 لاعبا، على أن يلتحق بالمعسكر الداخلي 23 منهم.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت سن17، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية في تشرين الأول المقبل.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
23/02/2024 12:01:38
MENAFN23022024000117011021ID1107890428
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.