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منتخب الناشئين يلتقي نظيره الأوزبكي في عمان

2/23/2024 4:28:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)- أعلن اتحاد كرة القدم عن تنظيم مباراتين وديتين للمنتخب الوطني للناشئين تحت سن 17 أمام نظيره الأوزبكي، في إطار التحضير للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال تشرين الأول المقبل.
وقال اتحاد الكرة في بيان، إن المباراتين الوديتين مع منتخب أوزبكستان سوف تقامان في عمان، حيث يلتقي المنتخب مع نظيره الأوزبكي يومي الثاني والرابع من الشهر المقبل على ملعب جاوا.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته الفنية والبدنية يوميا، بقيادة المدرب عبدالله القططي، تأهبا للاستحقاقات القادمة، وبحضور 30 لاعبا، على أن يلتحق بالمعسكر الداخلي 23 منهم.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت سن17، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية في تشرين الأول المقبل.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
23/02/2024 12:01:38

MENAFN23022024000117011021ID1107890428

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