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الذهب يتجه لتسجيل أول مكاسب في 3 أسابيع

2/23/2024 4:28:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)- تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو أول ارتفاع أسبوعي في 3 أسابيع، وذلك تزامنا مع تراجع أداء الدولار.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1 بالمئة إلى 2028.5 دولار للأونصة.
هذا ويتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
23/02/2024 10:53:21

MENAFN23022024000117011021ID1107890427

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