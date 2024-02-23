البرازيل: مجموعة العشرين تدعم بشكل عام حل الدولتين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)– قال وزير خارجية البرازيل مساء الخميس، إن المشاركين في قمة العشرين أجمعوا تقريبا على دعمهم لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف الوزير ماورو فييرا في ختام الاجتماع الذي استضافته بلاده واستمر يومين "كان هناك إجماع فعلي على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع".

وقال فيريا، إن جميع أعضاء المجموعة سلطوا الضوء على المخاوف بشأن الحرب في غزة وخطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وذكر أنه كانت هناك دعوات لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية اليوم الجمعة.

وناقش جدول أعمال مجموعة العشرين التي ترأسها البرازيل هذا العام، التوتر الحالي على الساحة العالمية، وركز بشكل أساسي على القتال في كل من غزة وأوكرانيا.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

23/02/2024 10:26:38