قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)-تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 140 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمئة من السكان.

وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم الجمعة، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية فجر اليوم الجمعة، ساحل النصيرات وسط القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب غزة، وشرق خانيونس جنوبي القطاع.

واستشهد 7 مواطنين أحدهم مسعف بمجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم، شرق رفح بعدما قصفت منزلا لعائلة أبو معمر، كما تعرضت مناطق شرق رفح لقصف مدفعي إسرائيلي، في الوقت الذي أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه شاطئ بحر مدينة رفح.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيام النازحين غرب ملعب الدرة بدير البلح وسط القطاع.

كما استشهد وأصيب العديد من المواطنين جراء قصف الاحتلال مخيما للنازحين في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

والليلة الماضية، استشهد 40 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على منازل المواطنين وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد المواطنين الذين استشهدوا في قصف إسرائيلي على منازل في مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، منذ مساء أمس الخميس إلى أكثر من 60 شهيدا.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

23/02/2024 10:05:45